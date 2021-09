Gedenktag für Kinderrechte : Fest im Stadtwald zum Weltkindertag

Krefeld Das Fest ist am 26. September, 13 bis 18 Uhr. Es gibt Bungee Trampolin, Zauberei, Steckenpferdreiten und Sandsack-Spiele.

In Deutschland wird jährlich im September der Weltkindertag gefeiert. Bundesweit machen zahlreiche Initiativen mit Festen und Aktionen auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam und wollen Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Fokus rücken. In diesem Jahr steht der Weltkindertag unter dem Motto „Kinderrechte jetzt!“. Der städtische Fachbereich Jugendhilfe veranstaltet am Sonntag, 26. September, ein Fest zum Weltkindertag im Stadtwald. Das Kinder- und Familienbüro plant mit 26 Organisationen, Institutionen und anderen Gruppen ein abwechslungsreiches Programm von 13 bis 18 Uhr – für und mit Kindern.