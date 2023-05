Neue Thorarolle für die jüdische Gemeinde in Krefeld Ein Fest für 304.805 Buchstaben

Der Mann, der die Thorarolle in unfassbar gleichmäßigen hebräischen Schriftzeichen geschrieben hat, nahm kein Blatt vor den Mund, als er von seiner Arbeit erzählte: „Es ist schwer, und es tut weh“, sagte er, während er umlagert war von Zuhörern. Rabbiner Yosef Dan Khranovskiy ist ein Sofer, ein Schreiber von Thoarollen. Er lebt in Antwerpen, ist Vater von elf Kindern und hat für die Krefelder Synagoge eine neue Thorarolle geschrieben. Ein Jahr Arbeit steckt in einer solchen Schriftrolle, die aus aneinandergenähten Kalbslederhäuten besteht. Die Thora-Rolle wurde im Garten der Villa Merländer vor rund 200 Gästen im Beisein von Vertretern der christlichen Kirchen und der muslimischen Gemeinde vollendet und mit einer Prozession in die Synagoge an der Wiedstraße gebracht.