Eingebürgerte Deutsche : Mit deutschem Pass in ein neues Leben

Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (re.) überreichte Robert Johnson (Mitte) während des Empfangs seine Einbürgerungsurkunde. Johnsons Ehefrau Marlis (li.) wurde schon zuvor eingebürgert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Während einer Feierstunde in der Friedenskirche, der Ratssaal im Rathaus wäre zu klein gewesen, ehrte am Donnerstagabend Oberbürgermeister Frank Meyer die eingebürgerten Krefelder der vergangenen beiden Jahre.

Von Sven Schalljo

Gut besucht ist der Kultur.Punkt an der Friedenskirche. Rund 150 Menschen drängen sich. Auffällig dabei ist die Vielfalt der Gesichter. Es handelte sich um Menschen unterschiedlichster Herkunft. In sprichwörtlich aller Herren Länder haben sie ihre Wurzeln, stammen aus Europa, Asien, Südamerika oder Afrika. Doch allen ist gemein: Seit kurzer Zeit sind sie Deutsche. Bei der Feierstunde werden sie von Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer als neue Staatsbürger geehrt und willkommen geheißen.

Sie alle mussten dafür einen aufwendigen Prozess durchlaufen. Sie mussten gute deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, eine solide wirtschaftliche Basis und Wissen über die Deutsche Historie, Politik und Gesetze, wie es viele gebürtige Deutsche nicht besitzen. Sie mussten Formulare ausfüllen, Dokumente beibringen und viel Zeit und Mühe investieren. „Das war eine wirklich harte Zeit. Ich habe manche Träne über die ganze Sache vergossen und streckenweise war ich kurz davor, hinzuwerfen. Es wird einem nicht unbedingt leicht gemacht“, erzählt Tuba Sabuncu. Die junge Frau türkischer Abstammung wurde in Krefeld geboren. Sie wuchs hier auf, besuchte die Schule, machte eine Berufsausbildung und spricht muttersprachlich Deutsch.

Info Neue Deutsche mit vielfältigen Wurzeln Menschen mit Wohnsitz in Krefeld aus 90 Nationen erhielten in den vergangenen beiden Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Viele von ihnen wurden sogar in Deutschland geboren und wuchsen hier auf. Nach der Türkei ist Großbritannien das häufigste Herkunftsland. Insgesamt ist aber der gesamte Erdball vertreten. Von jedem Kontinent stammen die neuen Deutschen. Oft sind es aber Europäer, sogar EU-Bürger, die sich für den Wechsel der Staatsbürgerschaft entscheiden. Bei Briten ist in vielen Fällen ein Zusammenhang mit dem Brexit zu vermuten.

Diese Fälle sprach auch Meyer in seiner Rede an. „Einige von Ihnen wurden hier geboren und fühlen sich von Geburt an als Deutsche. In vielen Ländern der Welt würde das bereits reichen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nicht so in Deutschland. Sie haben große Mühen auf sich genommen und damit dokumentiert, wie wichtig ihnen dieses Land, wie wertvoll die Lebensweise für Sie ist“, sagte der erste Bürger der Stadt. Seit 1. Januar 2000 haben sich die Regeln für in Deutschland geborene Kinder anderer Staatsbürger zwar deutlich verbessert, wer aber vor der Jahrtausendwende geboren wurde, steht vor besagtem Problem.

Sabuncu wurde bereits in den 80ern geboren. Von der Ausländerbehörde fühlte sie sich nicht immer unterstützt. „Ich bin schon froh, dass ich nun mit dem Ausländeramt nichts mehr zu tun habe“, sagt sie unumwunden. Dann wird sie wieder positiv: „So schwer es streckenweise war, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte es viel früher tun sollen“, sagt sie. Der Grund für ihre Entscheidung, Deutsche zu werden sei die politische Entwicklung in der Türkei. Es sei durchaus ein Stück weit Protest gegen die dortige Politik, aber auch ein Ausweichen vor den Reaktionen auf Menschen türkischer Staatsbürgerschaft in ihrer wirklichen Heimat: Krefeld. „Hier bin ich zu Hause. Die Türkei ist für mich ein Urlaubsland, zu dem ich eine besondere Verbindung habe“, erzählt sie.

Nach der Türkei übrigens ist Großbritannien das Land, aus dem die meisten Eingebürgeten stammen. Als Meyer das sagt, erklingt vielsagendes Gelächter im Saal. „Das sollte eigentlich kein Scherz sein“, erwidert der OB, der sich des verstecken Hinweises auf den Brexit sehr wohl bewusst ist und entsprechend fortfährt: „Es ist aber wohl schon hier und da eine Art persönlicher Brexit.“