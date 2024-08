Herbst in der Kultufabrik Krefeld Feiern bis der Babysitter geht - Kufa setzt auf neue Partyformate

Drei Klassiker bleiben unverändert: die Single-Party „Love is in the KufAir“, die Rockbar und die „Timemashine“ mit Musik quer durch alle Jahrzehnte. Auch die im Frühjahr ins Programm aufgenommene Elektro-Party „Hidden360“ wird in gewohnter Form weiterlaufen. Allerdings werde die Kufa zu besonderen Terminen wie dem Oktoberfest zusätzlich eine Schlagerparty anbieten oder nach entsprechenden Konzerten auch mal „Dance:Dark“. Güler sagt: „Zu Sonderpartys wie Tanz in den Mai oder Halloween werden natürlich weiterhin beide Floors geöffnet sein.“

Neuerungen hat auch die Kufa Service GmbH für die Getränkekarte zu vermelden: Ab 17. August wird „Bembel with Care – Apfelwein“ in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen (Cola, Kirsche, Gold) ausgeschenkt.