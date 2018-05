Krefeld : Feier der Goldpromotion für Jörg Baltzer

Foto: Baltz

Krefeld In der akademischen Welt ist es eine Freude und ein schöner Akt des Erinnerns: Prof. Jörg Baltzer, der in Krefeld über Jahrzehnte das damals städtische Klinikum geprägt und mitgeleitet hat, hat seine Goldpromotion gefeiert. Baltzer hatte vor 50 Jahren an der Universität Düsseldorf promoviert. Nun ist ihm und anderen Gold-Jubilaren bei einer Feierstunde eine in Latein gehaltene Urkunde zur Erinnerung an die Erlangung des Doktorgrades überreicht worden. Die Würde des Moments spiegelt auch der in Latein gehaltene Text der Urkunde wider, die sich, Zitat, "in doctorem scitissimum peritissiumum illustrissimum" widmet - heißt: "dem hochgelehrten, überaus erfahrenen und sehr berühmten Doktor."

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Berühmt ist Baltzer tatsächlich, in Krefeld wie in Fachkreisen. Er war von 1989 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 Direktor der Frauenklinik am Klinikum Krefeld und von 1998 bis 2000 Ärztlicher Direktor des Klinikums. Er veröffentlichte auf dem Gebiet der Geburtshilfe und Frauenheilkunde mehr als 500 wissenschaftliche Beiträge und zehn Fachbücher. Zuletzt war er mit einem Beitrag über medizinethische Fragen in dem lesenswerten Sammelband "Die Kunst des Hoffens" vertreten. Baltzers Aufsatz war mit "Erwartungen am Beginn des Lebens" überschrieben.

(vo)