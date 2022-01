Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.183,6 : Fehlender Impfschutz – drei Corona-Tote in Krefeld

Krefelds Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen erklärt, dass der Corona-Impfbus auch im Februar und März im Stadtgebiet unterwegs ist. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen weist auf sehr hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen hin. Die Arbeitsagentur informiert 19.000 Kunden über Covid-19 und bietet zusätzliche Impftermine an.

Drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das städtische Gesundheitsamt. In allen Fällen lag kein ausreichender Impfschutz vor. Eine rund 85-jährige Person, ungeimpft, verstarb nach einem Krankenhausaufenthalt. Informationen zu Vorerkrankungen liegen hier nicht vor. Eine Person im Alter von rund 100 Jahren, schwer vorerkrankt, zuvor nicht im Heim lebend und ungeimpft, verstarb ebenfalls im Krankenhaus. Eine weitere schwer vorerkrankte Person verstarb im Alter von rund 80 Jahren nach einer Corona-Infektion und war nicht durch eine Booster-Impfung geschützt. 226 Todesfälle hat es bisher in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben.

Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen weist auf einen neuen Lagebericht des NRW-Gesundheitsministeriums (MAGS) hin, in dem es um die Lage auf den Intensivstationen im Speziellen im Hinblick auf Jugendliche geht. In diesem Bericht sei zu erkennen, dass es sehr hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen gibt, diese öfter als bisher von den Hausärzten in Krankenhäuser überwiesen werden müssen. Auf den Intensivstationen landen diese Kinder aber – nach Lage der Statistik – bisher nur in äußerst seltenen Fällen. Aus den neuen Zahlen des MAGS lässt sich auch deutlich die Wirksamkeit der Impfung ableiten. Demnach waren laut diesem Reporting in NRW 87 Prozent der Intensivpatienten ungeimpft oder nicht ausreichend geimpft (fehlender Booster). „Wenn man diese Zahlen liest, kann man nur appellieren: Leute, lasst euch impfen“, fordert Sabine Lauxen. Sie verwies darauf, dass der Impfbus auch im Februar und März im Stadtgebiet unterwegs sein werde.

Auch die Arbeitsagentur unterstützt die Krefeld beim Kampf gegen Corona. „Wir haben in den vergangenen zwei Wochen rund 19.000 unserer Kunden zwischen 18 und 67 Jahren in der Stadt angeschrieben und zwei Impfangebote gemacht“, so der Geschäftsführer des Jobcenters Krefeld, Thomas Becker.

440 neue Corona-Fälle verzeichnet Krefeld am Freitag, 28. Januar (Stand: 0 Uhr). Bisher hat das Gesundheitsamt insgesamt 27.155 Infektionen gemeldet. Genesen sind inzwischen 22.723 Personen, 423 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten 4.206 Krefelder, am Vortag waren es 4.192. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt für Krefeld nun bei 1.183,6 (Vortag 1.203,0). In Krankenhäusern der Stadt liegen aktuell 39 Krefeld mit einer Corona-Infektion, vier von ihnen auf der Intensivstation, die auch künstlich beatmet werden müssen.

Neue Fälle gibt es auch wieder in Schulen und Kitas. Insgesamt 143 Fälle sind von den Schulen gemeldet worden, bei einigen Infektionsfällen waren auch Quarantänen von engen Kontaktpersonen notwendig. Die Kitas melden 27 neu bekannt gewordene Infektionen. Quarantänen von engen Kontaktpersonen waren nicht notwendig.