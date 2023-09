FDP Krefeld zu neuen Finanzierungswegen „Keiner ist gezwungen, der Stadt Geld zu leihen“

Dass die Stadt Krefeld daran denkt, sich Geld nach dem Vorbild der Privatwirtschaft zu beschaffen, befürwortet die FDP-Stadtratsfraktion wenig überraschend. Schließlich war es ihr Bundesfinanzminister Christian Lindner, der die Rente über Aktienanlagen stärken möchte. Die FDP-Fraktion begrüße Überlegungen in den Finanzverwaltungen Krefeld, Neuss und Mönchengladbach, über alternative Finanzierungsmodelle nachzudenken, betonte Krefelds FDP-Fraktionschef Joachim C. Heitmann am gestrigen Donnerstag. In Erwägung gezogen werde, durch sogenannte Green- und Social-Bonds nachhaltige soziale und ökologische Projekte in den Kommunen zu finanzieren. „Anleihen und Schuldverschreibungen sind ein übliches Mittel in der Wirtschaft, um Kapital für Projekte zu generieren. Genauso wie Kommunen über neue Finanzanlagen wie zum Beispiel Aktien nachdenken dürfen, muss es ihnen gestattet sein, für nachhaltige Projekte gezielt Geld aufzunehmen", erklärte Heitmann, Sprecher der FDP im Finanzausschuss. Es sei klar, dass kein Bürger gezwungen werde, einer Kommune Geld zu leihen. Es stehe jedem frei, sich gegen das mit jeder Anleihe und jeder Schuldverschreibung verbundene Risiko zu entscheiden, unterstrich die FDP. „Wichtig ist, dass von der Kommune für nachhaltige Projekte aufgenommene Mittel am Ende des Tages auch wirklich dafür eingesetzt werden," betonte der FDP-Fraktionsvorsitzende. Da die FDP-Fraktion das Thema interessant für die anstehenden Haushaltsberatungen finde, habe sie für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 24. Oktober die Verwaltung um einen Bericht über den Stand ihrer Gespräche mit den anderen Kommunen gebeten, berichteten die Freien Demokraten. Die Haushaltsberatungen starteten nach der Einbringung des Haushaltes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung in der Sitzung des Stadtrates am 19. Oktober.