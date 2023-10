Krefeld schließt voraussichtlich mit 80 Millionen Euro Defizit ab FDP will die CDU mit ins Haushaltsboot der Stadt holen

Die Freien Demokraten machen der Krefelder CDU einen Antrag. Sie soll gemeinsam mit SPD, Grünen und FDP ins Boot der Verantwortung für die Stadtfinanzen steigen. In Anbetracht der kommunalen Finanzsorgen (2023 wird ein Defizit von 80 Millionen Euro erwartet) erinnert sich FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann offenbar an nicht lange zurückliegende Zeiten, in denen die CDU maßgeblich den festgefahrenen Karren mit Nothaushalt und Haushaltssicherungskonzept mit aus dem Dreck gezogen hat. Der nächste Haushaltsplanentwurf werde am Mittwoch, 7. Februar 2024, im Stadtrat eingebracht, berichtete Heitmann am gestrigen Donnerstag. Im Anschluss daran würden Ratsausschüsse und Bezirksvertretungen darüber beraten. Die Beschlussfassung über den Haushalt sei „um Ostern“ im Stadtrat vorgesehen. Dies habe Stadtkämmerer Ulrich Cyprian auf Nachfrage mitgeteilt. Seinen Angaben nach werde es sich um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025 handeln. Die FDP-Fraktion begrüße den von Cyprian vorgeschlagenen Fahrplan und die Verabschiedung eines Doppelhaushaltes „zwecks Vermeidung noch größerer Wahlgeschenke in einem isolierten Haushalt 2025“, so Heitmann.