Entscheidung bis Mitte 2020 : FDP: „Vieles spricht für einen Badneubau“

Krefeld „Das Badezentrum Bockum verschlingt derzeit jährlich drei Millionen Euro an Fixkosten, die aus der Stadtkasse zu tragen sind“, erklärt Sportdezernent Markus Schön. Oberbürgermeister Frank Meyer ist gegen „Flickschusterei“.

Über allen Lösungsalternativen schwebt jedoch das Damoklesschwert des Denkmalschutzes. „Das Hallenbad steht zu 100 Prozent unter Denkmalschutz“, erinnert Gutachter Kurt Pelzer, Experte der deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Parallel weist der Experte darauf hin, dass das Badezentrum in seiner jetzigen Form vor allem ein „Energiefresser“ ist. „Es verschlingt derzeit jährlich drei Millionen Euro an Fixkosten, die aus der Stadtkasse zu tragen sind“, so Schön, der sich auch eine „andere Art der Nutzung des Gebäudes vorstellen“ kann. In jedem Fall sitzt die Obere Denkmalbehörde hierbei mit am Tisch. „Es spricht vieles für einen Neubau“, so FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann in einer ersten Stellungnahme. „Charmant ist, dass das Gelände die Möglichkeit bietet, einen Neubau zu beginnen und das alte Bad für diese Zeit noch weiter zu nutzen.“