Rheinhafen und A 57 : FDP verlangt mehr Lärmschutz im Stadtgebiet

Krefeld Kommune und Hafen sollen die Gespräche mit Meerbusch über eine Südanbindung wieder aufnehmen.

(sti) Die Krefelder Stadtverwaltung soll ihre Bemühungen fortsetzen, eine Erschließung des Hafens von Süden her zu realisieren. Dazu soll sie die Gespräche mit der Nachbarkommune Meerbusch wieder aufnehmen. Dies ist das Ergebnis des bundespolitischen Forum der FDP, zu dem der niederrheinische -Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther in Krefeld zu Gast war. Reuther gehört dem Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages an und diskutierte mit der Krefelder FDP über aktuelle verkehrspolitische Maßnahmen im Stadtgebiet.