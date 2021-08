Denkmal in Krefeld : FDP kritisiert den Zeitpunkt, an dem das Stadthaus verkauft werden soll

FDP kritisiert den Zeitpunkt, an dem das Stadthaus verkauft werden soll

Denkmal in Krefeld

Krefeld Der Landschaftsverband Rheinland hat in seiner aktuellen Publikation „Junges Denkmal im Blick“ die Bedeutung der Architektur in Krefeld allgemein und des Stadthauses im Besonderen betont.

Für die Freien Demokraten ist der beabsichtige Verkauf des Stadthauses am Konrad-Adenauer-Platz ein Beispiel für eine unendliche Geschichte zum Nachteil der Kommune und der Steuerzahler. Gleichzeitig sei die Angelegenheit ein warnendes Beispiel für andere Immobilienprojekte der Verwaltung wie das Stadtwaldhaus.

Beiden denkmalgeschützten Gebäuden sei zu eigen, dass die Stadt die fachgerechte Sanierung nicht stemmen könne, sagte Joachim C. Heitmann, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt, am Montag. Das Bemühen der Stadt, das Stadthaus zu veräußern, komme Jahre zu spät, meinte er. Der Eiermann-Bau habe weiter an Substanz verloren. Die Schuld geben die Liberalen dem früheren Baudezernenten Martin Linne und der damaligen Großen Koalition.