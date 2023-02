Kommunalwahl 2025 wirft ihre Schatten voraus FDP wirft OB Meyer nach Kandidatur-Ansage Führungsschwäche vor

Im Rückblick auf die jüngsten Haushaltsberatungen kritisierte FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann Meyer: Es habe sich gezeigt, dass es nicht nur die Aufgabe des Oberbürgermeisters sei, eine Verwaltung zu moderieren, sondern auch zu führen, wenn richtungsweisende Entscheidungen anstünden. „Selten haben wir ein so dissonantes Auftreten des Verwaltungsvorstandes wie in den diesjährigen Haushaltsberatungen erlebt. Die Beigeordneten vertraten die vom Kämmerer eingebrachte Haushaltsplanung nicht als abgestimmte Verwaltungsmeinung, sondern als Diskussionsgrundlage für haushaltsbelastende Wünsche aus ihren Bereichen. Was fehlte, war die Rückendeckung des Oberbürgermeisters für den Stadtkämmerer und den auch in seinem Namen im November eingebrachten Haushaltsplan“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende.