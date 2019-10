Sozialtransfer : FDP fordert, auf hohe Quote bei Arbeitslosen zu reagieren

Krefeld Bei einer mehr als doppelt so hohen Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld wie im Bundesdurchschnitt gibt es für die Freien Demokarten keinen Grund die Septemberzahlen für Krefeld schönzureden. Die „sozialen Transferkosten“ belasteten die Kommune im Vergleich entsprechend überproportional, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann am Dienstag.

Das Rumgeeiere bei der Entwicklung neuer Gewerbegebiete wie Den Ham in Hüls und an der Autobahn 44 in Fischeln seien „wenig werbewirksam für den Wirtschaftsstandort Krefeld“, sagte er gestern. „Im Gegensatz zu der Vorsitzenden der Agentur für Arbeit, Bettina Rademacher-Bensing, sehen wir keine positiven Zahlen“, betonte Heitmann. Insbesondere im Hinblick auf den Haushalt und die finanziellen Belastung, die der Stadt durch die hohe Arbeitslosigkeit erwachse, sehe die Fraktion Diskussionsbedarf im Rat und seinen Ausschüssen.

„Mit 10,1 Prozent Arbeitslosigkeit in Krefeld liegen wir nicht nur deutlich über dem Bundesdurchschnitt mit 4,9 Prozent, sondern auch über dem NRW-Durchschnitt mit 6,5 Prozent. Die daraus folgende Konsequenz für den Haushalt ist ein stetiges Ansteigen der Sozialausgaben“, erklärte der FDP-Fraktionschef. „Es sei schon erstaunlich, wie die Agentur für Arbeit die Arbeitslosenquote für Krefeld interpretiere und Rat und Verwaltung zur Tagesordnung übergingen. Nur der Kämmerer habe vergangenes Jahr darauf hingewiesen, dass die soziale Schieflage für den Stadtsäckel Konsequenzen habe. Die hohe Zahl der Hartz-IV-Bezieher, insbesondere in der Innenstadt, stelle darüber hinaus auch ein Problem dar, über das man nicht hinwegsehen dürfe. „Wir regen deshalb an, dass der von der IHK angeregte Aktionsplan Wirtschaft die hohe Arbeitslosigkeit in Krefeld und die daraus folgenden Konsequenzen für die Stadt insgesamt zum zentralen Thema macht und der Politik Lösungsansätze vorschlägt“, so Heitmann.