Liberale kritisieren Oberbürgermeister Frank Meyer : Finanzplan zum neuen Affenhaus fehlt aus Sicht der FDP

Vor fast zwei Jahren brannte in der Silvesternacht das Affentropenhaus. Jetzt haben Stadt und Zoo die Pläne für das „Artenschutzzentrum Affenpark“ vorgestellt. Foto: dpa/Andreas Drabben

Krefeld Von einem Verwaltungschef, der mit einer 27,9-Millionen-Euro-Planung an die Öffentlichkeit geht, dürfe man jedenfalls bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2022 konkrete Aussagen erwarten, so FDP-Chef Joachim C. Heitmann.