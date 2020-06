Freiluftschneise in Gefahr : FDP argwöhnt: Massivbauten auf dem Badgelände in Bockum

Krefeld Den Verlust der Freiflächen rund das Badezentrum durch eine massive Wohnbebauung fürchten die Freien Demokraten. Damit einher ginge der Verlust einer wichtigen Frischluftschneise für Krefeld.

Mit Massivbauten rund um das Bockumer Badezentrum besetzte Freiflächen. So sieht ein Schreckensszenario aus, das Joachim C. Heitmann, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld, für wahrscheinlich hält. Eine Bebauungsdichte, die nichts mehr mit der für den Stadtteil typischen Wohnsiedlung mit viel Grün rund um die Einfamilien- und Doppelhäuser zu tun haben werde, sagte er. Die Funktion der Freiflächen als Frischluftschneise sei in Gefahr. Heitmann leitet seine Vision aus der Diskussion über die Standorte für Eishallen und Bäder ab. „Wir gehen davon aus, dass zumindest SPD, Grüne und Linke über kurz oder lang darüber diskutieren werden, ob man nicht einen Teil des Geländes in Bockum einer Wohnbebauung zuführen kann“, so Heitmann. Die FDP hatte sich für Bockum als Standort für Schwimmen und Eissport eingesetzt. „Wenn in Bockum nur noch ein Freibad betrieben werden soll, werden die Argumente, die für einen Kombi-Standort Schwimmen und Eissport dort sprachen, für eine Wohnbebauung gleichsam zweckentfremdet. Nämlich die gute Erschließung für den Individualverkehr und durch den ÖPNV sowie die Verfügbarkeit städtischer Flächen“, so Heitmann. „Und sicherlich soll es dann nicht die für Bockum immer noch prägende Bebauung geben, sondern eine massive Neubebauung, wie sie heute bereits an der Ecke Buschstraße/ Sollbrüggenstraße finden“. Die FDP weise vorsorglich darauf hin, dass die Freiflächen des Badezentrums zu einer „für die Belüftung Krefeld elementaren Frischluftschneise“ gehöre.