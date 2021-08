Treuhänderpflichten ernst nehmen : FDP fordert die Sparkasse Krefeld bei den Stiftungen zum Umdenken auf

Krefeld Die „eigentlich interessierende Diskussion" müsste aber darüber geführt werden, ob es richtig sei, dass die Sparkasse Krefeld an ihre kommunalen Träger keine Gewinne ausschütte, meint die FDP.

Einen Verstoß gegen die Pflichten der Sparkasse Krefeld als Treuhänder ihrer Stiftungen vermutet Rechtsanwalt Joachim C. Heitmann. Der Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion erklärte am Montag, die Liberalen würden die Kritik der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Krefeld und in Viersen an den Stiftungen der Sparkasse Krefeld teilen. Die hatten beklagt, dass das Stiftungskapital aufgrund der Niedrigzinsphase kaum oder keine Erträge erwirtschafte und ein Umdenken gefordert. Sie schlugen ein Anlage des Geldes in Aktien- oder Immobilienfonds vor.