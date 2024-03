Kombination aus Akrobatik und Yoga Fast unbekannte Sportart in Krefeld: Akro-Yoga

Der Akrobatikkursus der Hochschule Niederrhein ist ein Hochschulsport-Angebot in Krefeld für Studenten und Angestellte der Hochschule. Der Kursus findet mittwochs ab 19:15 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums am Moltkeplatz statt. Dort werden auch Elemente des akrobatischen Yogas (Akro-Yoga) vermittelt.