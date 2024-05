Kolumne: Am Rande notiert „Fast Silberhochzeit“ – darüber lacht der Rat zu Krefeld

„Freie Wähler“-Ratsherr Ralf Krings bleibt dabei, dass er am Beginn seines ersten Beitrags allen Gottes Segen wünscht. Was ja in Ordnung ist; zugleich soll es Zuhörer geben, die froh sind, dass die anderen im Saal auf solche Bekenntnisse (ob sakral oder säkular) verzichten. Was, wenn der Beatles-Fan Meyer am Beginn jeder Sitzung „Hey Rat, don't make it bad“ singt? Oder die Linke die Internationale? Oder die Grünen „Sing ein Lied für Mutter Erde“ (Kastelruther Spatzen) und die FDP „Freiheit“ (Westernhagen)? Hertzberg könnte Reden von Cato dem Ältern rezitieren (der mit dem Karthago-Spruch) und wie immer schließen mit „Im Übrigen bin ich dafür, dass das Seidenwebehrhaus zerstört werden muss.“ Die AfD könnte Schiller-Balladen aufsagen, um zu zeigen, dass zwar ihr Bundessprecher Timo Chrupalla keine Ahnung von deutschen Gedichten hat, der Partei aber Schiller bekannt ist.