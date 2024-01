Trauer um eine große Schauspielerin Von der Krefelder Bühne zum Fassbinder-Filmstar - Elisabeth Trissenaar

Auch für Elisabeth Trissenaar war die Reise zur Literaturpreisverleihung nach Krefeld eine Reise in die Erinnerung. Zwischen 1966 und 1968 ist sie hier auf der Bühne des Theaters aufgetreten. Während ihrer Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar hatte sie Hans Neuenfels kennengelernt. 1965 heirateten sie, Sohn Benedict kam auf die Welt. Neuenfels war Oberspielleiter am Theater Trier und wurde gefeuert, als er Flyer verteilte mit dem Aufruf „Helfen Sie mit, den Trierer Dom abzureißen“. Das schlug Wellen. Joachim Fontheim, damals frisch als Generalintendant am Gemeinschaftstheater verpflichtet, holte den Theaterrebellen. Neuenfels und Trissenaar zogen an den Niederrhein.