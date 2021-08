„Crossover Burg Linn - Sport trifft Kultur“ : Fantasy-Schreibwerkstatt ausgebucht

Krefeld Der „Crossover Burg Linn - Sport trifft Kultur“-Tag litt unter dem miesen Wetter – dennoch gab es Highlights. Auffällig: Viele nahmen an den Fantasy-Schreibwerkstätten teil. Schriftsteller-Nachwuchs gibt es offenbar genug.

Das Programm war schön, das Wetter mies: Der diesjährige „Crossover Burg Linn - Sport trifft Kultur“-Tag litt wie alle Veranstaltungen am Wochenende unter dem Regen. Dennoch kamen nach Schätzungen der Veranstalter den Tag über rund 400 Teilnehmer – plus die Gäste der Veranstaltungen auf der Burg. Das Programm hätte mehr Zuschauer verdient: In lebendigen Führungen und Workshops konnten Kinder Ausflüge in Krefelds römische Geschichte machen; das Thema Fantasy spielte – passend zur ersten Verleihung des Krefelder Preises für Fantastische Literatur am Samstag – eine große Rolle und war erfolgreich. Insofern war dieser elend verregnete Tag doch eine Bestätigung, dass die Stadt mit diesem Preis einen glücklichen Griff getan hat: weil Krefeld mit Bernhard Hennen einen Bestseller-Autor beherbergt, weil die Stadt mit der Burg Linn über eine fabelhafte Fantasy-Kulisse verfügt und weil das Thema generationenübergreifend beliebt ist.