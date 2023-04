Fantastische Literatur in Krefeld Bestseller-Autor Bernhard Hennen wird Schirmherr für Fantasy-Preis

Bernhard Hennen, der unter anderem durch seinen Elfenzyklus und die Trilogie „Die Chroniken von Azuhr“ bekannt wurde, lebt und arbeitet in Uerdingen. Er engagiert sich seit Jahren gemeinsam mit dem Museum Burg Linn für das Thema Fantasy, unter anderem durch die Lesereihe „Verwunschene Nächte“ und das Festival der Phantasie. „Krefeld hat sich in den vergangenen Jahren in der deutschsprachigen Fantasy-Szene einen Namen gemacht“, so Bernhard Hennen. „Die Stadt sollte diese Position weiter ausbauen, weil darin ein Alleinstellungsmerkmal liegt. In dieser Form mit der Kombination aus Lesungen, Literaturpreis und der einmaligen Location auf Burg Linn gibt es das in der Bundesrepublik kein zweites Mal.“