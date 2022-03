Eröffnung mit dem Grefrather Jugendtheater : „Fantastic 4 you – Jugendkultur trifft Glauben“: Neue Reihe in Thomas Morus

„Fantastic 4 you – Jugendkultur trifft Glauben“: Neue Reihe in Thomas Morus

Tritt am 1. April in St.Thomas Morus in Krefeld auf: das Grefrather Jugendtheater. Es hat eine lange Tradition: Das Foto zeigt eine Aufführung des Musicals „Grease“ aus dem Jahr 2012. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

In St. Thomas Morus startet eine neue Reihe von kirchlichen Jugendformaten unter dem Motto „Fantastic 4 you – Jugendkultur trifft Glauben“. Nachdem die Pandemie den Start um zwei Jahre verzögert hat, ist es nun doch endlich soweit: Die Idee, ein Thema aus dem Jugendkulturbereich mit dem Glauben zu verknüpfen, soll in unterschiedlichen Formaten und Kulturthemen umgesetzt werden. Start ist der Auftritt des Grefrather Jugendtheaters am 1.April,19 Uhr, in St. Thomas Morus, Kempener Allee 70. Das Jugendtheater macht seit 22 Jahren Musical- und Musikdarstellungen. Das Thema in diesem Jahr ist: „Eine unbequeme Wahrheit“. Der Eintritt ist frei.