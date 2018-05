Krefeld: Familientag im Kaiser-Wilhelm-Museum

Krefeld Für kommenden Samstag, 2. Juni, wird zu zahlreichen Mitmachangeboten ins Haus am Joseph-Beuys-Platz eingeladen.

Die Kunstmuseen und das Familienbüro der Stadt Krefeld veranstalten am Samstag, 2. Juni, von 12 bis 17 Uhr zum ersten Mal einen Familientag. Unter dem Motto "Heute voll dabei zwischen gestern und morgen- Ausstellungen und Geschichte im Kaiser-Wilhelm-Museum hautnah erleben" werden zahlreiche Mitmachangebote im Haus am Joseph-Beuys-Platz veranstaltet.

Das Team um den Museumspädagogen Thomas Janzen hat ein Programm zusammengestellt, das alle drei aktuellen Ausstellungen mit interaktiven, kurzweiligen Familienführungen und Workshops einbezieht. So werden unter dem Motto "Designer, Handwerker, Alleskönner" Mitmachführungen zu den Ausstellungen "Das Praktische und das Ideale. Peter Behrens" und "Von der Idee zur Form. Domeau & Peres: Dialoge zwischen Handwerk und Design" angeboten. In einem Workshop mit dem Titel "Corporate Family", der mehrmals am Tag stattfindet, können sich große und kleine Besucher des Familientages in die Rolle des bedeutenden Gestalters Peter Behrens versetzen und dabei ihr eigenes Familienlogo entwerfen.