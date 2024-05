Programm zur Ausstellung auf Burg Linn Römer gegen Bataver - Kinder erleben Gelduba zur Zeit der großen Schlacht

Der Ausstellungsrundgang beginnt mit einem Erlebnisbereich mit mehreren Miniaturdarstellungen und führt durch einen Tunnel mit einer Schlachtanimation in eine sachlich-wissenschaftliche Betrachtung mit archäologischen Funden. In Deutschland konnten bislang nur drei antike Schlachtfelder durch Archäologen nachgewiesen werden: eines in Krefeld. Dort gibt es zudem – und das ist eine absolute Ausnahme – eine historische Schriftquelle. Die Funde decken sich mit den antiken Schilderungen. Auf dieser Basis haben die Museumspädagogen Larissa Konze und Matthias Ackermann ein Programm für Kinder und Jugendliche entwickelt. Dazu gehört auch ein spezielles Angebot für jeweils einzelne Kinder, Gruppen und Schulklassen: „Ju und die Schlacht von Gelduba“ ist ein Begleitheft für junge Menschen durch die Ausstellung. „Wir wollen damit das schwierige Thema Krieg kindgerecht und einfühlsam vermitteln“, betont Larissa Konze. Kinder können auch alleine mit dem Heft durch die Ausstellung gehen. „Im Heft wird die Alltagsgeschichte von Kindern erzählt, die zur Zeit der Römer im Jahr 69 am Ort der Schlacht lebten. Zudem gibt es kreative Aufgaben und Rätsel, die gelöst werden sollen“, sagt Ackermann. Die Illustratorin und Archäologin Carmen Keßler hat die Kleidung für die Figuren recherchiert. So tragen die Mutter und die Schwester der Hauptfigur Ju passende Fibeln aus der Museumssammlung. Sonja Blank schrieb für das Museum die Geschichte rund um die Kindergruppe mit Ju, Nala, Gaius und Lucius. „Das Heft ist in einfacher Sprache geschrieben und für Kinder und Jugendliche sowie für alle geeignet, die die deutsche Sprache lernen“, betont Ackermann.