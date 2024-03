Frühling im Zoo Krefeld Zweimal Zwillingsnachwuchs für den Zoo

Dabei setzten die Kollegen aus Chester voll auf die Expertise aus Krefeld. Die Tierpfleger und Kuratoren hätten demnach großes Interesse an den Erfahrungen aus Krefeld. „Vor dem Umzug tauschten sich die Experten mehrmals per Videokonferenz aus. So konnten die englischen Kollegen gleich einiges über Nubras Charakter und ihre Vorlieben erfahren“, berichtet der Zoo. Wichtig sei auch gewesen, was bei der Zusammenführungen des neuen Paares zu beachten sei. Denn durch die jahrzehntelange erfolgreiche Nachzucht von Schneeleoparden verfügen die Krefelder über einen immensen Erfahrungsschatz.