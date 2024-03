Feiern mit Kindern Hier finden in Krefeld die besten Kindergeburtstage statt

Kuchen essen am Küchentisch, Topfschlagen, Fangen und Blinde Kuh spielen – das sind schon längst nicht mehr die beliebtesten Aktivitäten für einen Kindergeburtstag. Dank immer neuer Angebote zieht es die Kinder von heute eher raus in die Welt, wo sie in einer Partylocation ihr neues Lebensjahr zelebrieren möchten. Doch was wird in Krefeld geboten und was kostet der Spaß? Wir haben uns einige Angebote angesehen und erklären, was Kinder und Familien hier erwarten dürfen.