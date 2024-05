Kurse der Bürgerinitiative Rund um St. Josef Was Babysitter können müssen und wie sie ausgebildet werden

Krefeld · Der Umgang mit Babys und Kleinkindern will gelernt sein, vor allem, wenn man zum ersten Mal einen kleinen Menschen allein betreut. Ein Kursus in Krefeld bildet Jugendliche aus. Wir stellen ihn vor, damit Jugendliche und Eltern wissen, was von Babysittern zu erwarten ist.

28.05.2024 , 15:00 Uhr

Wer als Babysitter arbeiten möchte, muss auch wissen, wie er die Sprösslinge beschäftigt. Das und vieles mehr lernen die Teilnehmer des Babysitter-Kurses in Krefeld. Geeignet ist er für Teilnehmer ab 14 Jahren. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Jessica Kuschnik