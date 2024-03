Nach schlechten Umfragewerten Schwimmzeiten haben sich um 203 Prozent erhöht

Beim Blick auf die öffentlichen Schwimmzeiten und die Ausstattung in den vier städtischen Bädern kam bei vielen Krefeldern bislang mehr Frust als Lust auf. Das zeigte eine 2021 von der Stadtverwaltung und dem Stadtsportbund Krefeld in Auftrag gegebene Umfrage der Hochschule Koblenz. Teilgenommen hatten 3721 Personen. Beim Thema Schwimmhallen bewerteten 34,4 Prozent diese mit „eher unzufrieden“ und 35,2 Prozent mit „sehr unzufrieden“. „Sehr zufrieden“ waren lediglich drei Prozent – ein schlechter Schnitt. Zudem waren die Öffnungszeiten sehr limitiert. Doch wenigstens in dieser Hinsicht hat sich etwas getan, denn die Schwimmzeiten haben sich drastisch erhöht – zumindest in zwei Bädern.