Neuheit in Krefeld Mega-Riesenrad ist Highlight der Sprödentalkirmes

Das Motto der diesjährigen Sprödentalkirmes könnte durchaus „Hoch, höher, am höchsten“ lauten. Nicht nur, dass die Krefelder Kirmes mit 100 Jahren bereits ein höchst imposantes Alter erreicht hat, auch die neueste Attraktion, das Riesenrad Sky Wheel Lounge macht es möglich, dass die Besucher in luftigen Höhen von 58 Metern über der Stadt routieren können. Sicherlich ist es nicht das London Eye (135 Meter Höhe) und auch nicht das größte Riesenrad der Welt (das wäre mit 260 Metern das Ain in Dubai), doch es überragt die bisherigen Riesenräder der Sprödentalkirmes um einiges.