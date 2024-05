Krefelder Kinderarzt klärt auf So wird Hitze für Kinder zur tödlichen Gefahr

Polizei und Rettungskräfte warnen immer wieder davor: An heißen Tagen sollten Kinder nicht alleine im Auto zurückgelassen werden – nicht einmal, um kurz in den Supermarkt oder die Apotheke zu eilen. Denn Zeit ist ein relevanter Faktor, wenn es darum geht, wie schnell sich ein Auto aufheizt und sich dementsprechend auch der Zustand eines Kindes verschlechtern kann. Der Krefelder Kinderarzt Dr. Robert Primke kennt sich damit aus und erklärt, was mit Kindern in einem überhitzten Fahrzeug passieren kann.