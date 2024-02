Richtiger Umgang Das erste Tablet fürs Kind – darauf sollten Eltern achten

Das richtige Alter, um den Umgang mit dem Tablet zu erlernen, gibt es nicht per se, sagt Leu. „Es kommt stark darauf an, wie man als Eltern damit umgeht. Es ist nichts falsch daran, wenn man sich mit einem Kleinkind auf dem Tablet Fotos anschaut oder Fotos macht. Voraussetzung dafür ist, dass es nicht ohne die Begleitung der Eltern stattfindet.“ Dem Dreijährigen das Tablet in die Hand drücken, um selbst eine Auszeit zu bekommen – ein No go. „Der Internetzugang muss eingeschränkt sein, denn schnell drücken Kinder den Button für einen Streaming- oder Video-Dienst und sehen den Trailer für einen Horrorfilm“, sagt Leu. Der Umgang mit den Geräten sollte immer ein Zugewinn sein, kein Ersatz. „Eine Serie darf nicht den sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen ersetzen oder das Bilderbuch, das man sich gemeinsam ansieht. Überhaupt, wenn die Kinder noch klein sind, sollte man die Geräte nur gemeinsam nutzen und sie nicht als Babysitter gebrauchen“, sagt Leu.