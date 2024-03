Verunsicherung bei Eltern Ringelrötelwelle auch in Krefeld angekommen

Schulen und Kitas in ganz Deutschland melden vermehrt Fälle von Ringelröteln – in einigen Einrichtungen kommen wöchentlich neue Fälle hinzu. Auch in Krefeld sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, wenngleich die genauen Zahlen nicht zu ermitteln sind, da keine Meldepflicht besteht, wie ein Sprecher der Stadt erklärt: „Es gibt jedoch Fälle, die aus den Gemeinschaftseinrichtungen an den Fachbereich Gesundheit gemeldet werden.“ Im vergangenen Jahr 2023 wurden insgesamt zwölf Fälle von Ringelröteln gemeldet, für das Jahr 2024 bisher 45 Fälle (Stand 8. März 2024). „Da die Einrichtungen nicht durchgehend melden, wird die tatsächliche Fallzahl höher sein“, erklärt der Stadtsprecher weiter.