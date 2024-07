Veralteter Lehrplan und Lehrermangel Schüler sprechen Klartext: So mies ist unser Bildungssystem

In ganz NRW sind im vergangenen März Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, um für ein besseres Bildungssystem zu protestieren. Sie forderten unter anderem sofortige Renovierungen und Modernisierungen der Schulen, mehr Lehrkräfte und kleinere Klassen, ein Sondervermögen von zehn Milliarden Euro und eine Reduzierung von Stress und Leistungsdruck sowie ein Mitspracherecht. Ansonsten, so die Botschaft der Landesschülervertretung NRW, steuere man direkt in die Bildungskatastrophe. Aus Krefeld nahmen offiziell keine Schüler an den Protesten teil – doch das heißt nicht, dass die Jugendlichen still dasitzen und akzeptieren, was ihrer Ansicht nach schiefläuft. In der Schülervertretung des Ricarda-Huch-Gymnasiums etwa sitzen engagierte Schülerinnen, die im ständigen Kontakt mit ihren Mitschülern stehen – und Klartext sprechen.