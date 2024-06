Sommerferien in Krefeld Ärger bei Eltern über Betreuungslücke zwischen Kita und Schule

Für viele Krefelder Kinder geht nach den Sommerferien die Schule los. Dann werden rund 2200 i-Dötzchen eingeschult (Stand November 2023). Was für den Nachwuchs ein meist freudiges Ereignis ist, sorgt bei vielen Eltern für Probleme – Stichwort Betreuungslücke. Denn die Sommerferien beginnen in Nordrhein-Westfalen am 8. Juli, Einschulung hingegen ist erst am 22. August. Für manche Eltern bedeutet dies: Sechs Wochen Sommerferien. Mit dieser Betreuungslücke sehen sich zwar alle Eltern von Schulkindern konfrontiert. Das Problem: Ferienprogramme, die diese Zeit überbrücken könnten, sind meist erst für Grundschulkinder ab sechs Jahren gedacht und eben nicht für Kita-Kinder.