Was krabbelt durch Krefeld? Naturschutzbund ruft Krefelder zum Insektenzählen auf

Teilnehmen kann jeder, ein eigener Garten ist nicht nötig. Auch im Stadtwald, in den Krefelder Parks, am Rhein oder in der Stadt kann gezählt werden. „Es reicht, sich für eine Stunde an einem sonnigen, eher windstillen Tag einen schönen Platz zu suchen. Der kann im Garten, im Wald, auf der Wiese oder am Wasser liegen“, heißt es vonseiten des Nabu. Die Teilnehmer sollten sich auf einen Umkreis von etwa zehn Metern fokussieren und notieren, was sie sehen. Geeignete Hilfsmittel sind eine Lupe, ein Bestimmungsbuch, eine Zählhilfe und eine Kamera, um die Beobachtungen auch festzuhalten.