Für kleine Bienenfans Maja-Mobil steht wieder im Krefelder Zoo

Für den Besuch des Maja-Mobils ist lediglich der Eintritt in den Zoo Krefeld zu zahlen. Das Bastelmaterial stellt der Verein, freut sich jedoch auch über eine kleine Spende. Die leeren Milchkartons für die Bienenhotels sammeln die Imker in Schulen, denn auch dort und in den Krefelder Kindergärten sind sie mit dem Mobil unterwegs. Und so ist der Tisch mit den Bastelmaterialien auch der Hingucker bei den ganz jungen Besuchern. Der vierjährige Vincent ist zunächst etwas schüchtern, traut sich dann aber doch, auf der Bank Platz zu nehmen und mit Hilfe der Imker einige Pappstrohhalme mit Gummiband aneinander zu befestigen. Die werden dann in einen aufgeschnittenen Milchkarton gesteckt. Die Kartons bekommen noch Fühler aus Pfeifenreiniger und ein Gesicht – schon strahlt der Junge und zeigt das Bienenhotel stolz seinen Eltern.