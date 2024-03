Krefelds erster Lehrbienenstand Imker ackern vier Wochen für Bienengarten

Was in den vergangenen Wochen in der Parzelle im Kleingartenverein Immenhof geschafft wurde, spüren die Imker noch heute in den Knochen. „Einiges haben wir uns einfacher vorgestellt, aber dank eines starken Teams haben wir es geschafft und können am Sonntag Richtfest feiern“, sagt Bernhard Ruppert, Vorsitzender des Krefelder Imkervereines, nach diesem schweißtreibenden Monat. An vier Wochenenden haben die Helfer aus einem Garten mit uralter Hütte, unfruchtbarem Quittenbaum, überraschendem Müll und unangenehmen Bewohnern einen Lehrbienengarten gemacht, den bald mehrere Bienenvölkern ihr Zuhause nennen können und in dem Jungimker, Schüler und Kita-Kinder alles über das Imkern lernen sollen. Für uns haben die Helfer die Arbeiten dokumentiert.