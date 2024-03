Aktionen in Krefeld Das ist in den Osterferien los

In den Osterferien können sich Schüler ab der 7. Klasse zu spannenden und kostenfreien Projekten an der Hochschule Niederrhein (HSNR) in Krefeld und Mönchengladbach anmelden. In den Workshops geht es um Themen wie Programmieren, Weben oder Spannendes zum Element Wasser. Die beliebte „Coding School“ findet zwei Mal statt: vom 25. bis 28. März in Krefeld und vom 2. bis 5. April in Mönchengladbach. Anmeldung sind möglich per E-Mail an codingschool@hsnr.de. Auch die Anmeldungen zu den Workshops „Schaftweben“, „Ha-Zwei-Ooh!“ und „Designlab“ laufen bereits. Details zu allen Angeboten, Infos zu Veranstaltungsorten und Anmeldung unter https://www.hsniederrhein.de/osterferiencampus