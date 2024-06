Viele Mütter am Limit „Bedarf an Mutter-Kind-Kuren ist riesengroß“

Krefeld · Viele Mütter sind am Limit und reif für die Kur. Laut AOK steigt die Zahl der Anträge und liegt inzwischen sogar über dem Vor-Pandemie-Niveau. Doch einen Platz zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Eine Expertin erklärt, was dahinter steckt und wer Anspruch hat.

25.06.2024 , 05:15 Uhr

Auf Borkum bieten gleich mehrere Mutter-Kind-Einrichtungen Frauen die Möglichkeit, bei einer Kur zur Ruhe zu kommen und dem Alltag zu entfliehen. Foto: Jessica Kuschnik

Von Jessica Kuschnik