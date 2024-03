Schlechte Nachricht für Krefelder Bäder in Uerdingen und Fischeln in den Osterferien geschlossen

(jeku) In den Osterferien stehen besonders bei Familien mit Schulkindern tolle Ausflüge auf dem Programm, doch die Badesachen können Krefelder getrost im Schrank lassen. Denn mit dem Schwimmen sieht es schlecht aus in den städtischen Bädern: Bereits geschlossen ist das Bad am Stadtpark Fischeln – aus technischen Gründen, heißt es vonseiten der Stadt. Ein Hinweiszettel hängt am Eingang des Bades, die Besucher, die in dieser Woche vor verschlossenen Türen standen, sind verärgert. Vor dem Ende der Osterferien können sie jedoch nicht mit einer Öffnung rechnen. Auf der Internetseite der Stadt heißt es dazu: „Hinweis: Aus technischen Gründen ist das Bad am Stadtpark Fischeln aktuell geschlossen. In den Osterferien vom 25. März bis einschließlich 7. April 2024 war ohnehin eine Schließung vorgesehen. Diese Zeit wird für die Behebung der Probleme genutzt.“