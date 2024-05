Krefelder Tierarzt klärt auf So schnell wird das Auto für Kinder und Hunde zur tödlichen Hitzefalle

Ein Hund am Rande der Erschöpfung, hechelnd und dem Hitzetod nahe – eine solch dramatische Szene beobachtete eine Zeugin vergangenen Donnerstag in einem in der Sonne abgestellten Auto auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Krefeld. Trotz des Versuchs, gemeinsam mit anderen Passanten das Tier aus dem Fahrzeug zu befreien, und dem Alarmieren der Polizei, kam für den Hund jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden.