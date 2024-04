Erziehermangel in Krefeld In Krefeld fehlen 1963 Kita-Plätze

Besonders beliebt seien Betreuungsplätze im Bereich der Innenstadt. Wie die Stadt mitteilt, gibt es wie in den Jahren zuvor in den Stadtteilen mit den Postleitzahlen 47799 und 4798 mit insgesamt 1221 Anmeldungen die meisten. „Dies entspricht fast der Hälfte aller Anmeldungen“, erklärt ein Sprecher. In Traar (Postleitzahlbereich 4702) gibt es demnach mit 146 die wenigsten Anmeldungen. Stellt sich für viele Eltern die Frage, wie es mit dem Ausbau beziehungsweise Neubau von Kindertagesstätten gerade in den stark nachgefragten Stadtteilen aussieht. „Bis zum Sommer wird es keine Fertigstellung geben“, heißt es aus dem Rathaus.