Mit dem Elterntaxi zur Grundschule Elternhaltestellen helfen kaum gegen Verkehrschaos

Gut läuft es an der Grundschule Westparkstraße mit einer Elternhaltestelle an der Von-Steuben-Straße in 150 Metern Entfernung zum Haupteingang. Die Haltestelle werde gut von den Eltern angenommen. An der Südschule hingegen sei seit Jahren eine Elternhaltestelle eingerichtet, die jedoch kaum genutzt werde. Daher regt die Schule an, eine sogenannte Schulstraße, also eine temporäre Straßensperrung in diesem Bereich einzurichten. Das ist generell möglich. Laut Angaben der Stadt „müsse diese in Abhängigkeit von den örtlichen Rahmenbedingungen gemeinsam mit der Polizei überprüft beziehungsweise mit der Schule abgestimmt werden, um unnötige Umwegfahrten oder Rückstau zu vermeiden.“