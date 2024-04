Ausflüge für die ganze Familie So schön sind die Hofläden in Krefeld

Sie können ganz nahe an großen Städten liegen und bieten doch oft ein Kleinod: Hofläden. Sie bieten nicht nur regionale Köstlichkeiten, sondern auch eine Auszeit in der Natur, mal liegen sie pittoresk inmitten von Grün, mal sind sie besonders zentral gelegen. Wir haben einige Hofläden, zum Teil mit Bauerncafés, in Krefeld zusammengetragen und geben einen Überblick, was sie im Einzelnen zu bieten haben.