Familienbildungsstätte Krefeld : Ferienkurse mit Robotik und Rollenspiel

Kleine Roboter wie hier an der Hochschule Niederrhein können Schüler in den Ferien selber bauen und programmieren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder Familienbildungsstätte bietet in den Ferien viele verschiedene Kurse für Jugendliche und Kinder ab acht Jahren an. So dürfen die Teilnehmer auch Schmuckstücke selbst herstellen.

Von Jessica Kuschnik

Die Familienbildungsstätte Krefeld lädt Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zu vielen verschiedenen Kursen ein. Wer Lust hat, kann die schulische Auszeit nutzen, um kreativ zu werden oder sich technisch weiterzubilden. Los geht es am 1. Juli. Jeden Freitag, 11 bis 13.15 Uhr, findet der Buchclub für Kinder von zehn bis 14 Jahren statt. „Lesen fördert die Sprachkompetenz, Konzentration, Kreativität und Fantasie. In Zeiten des Internets und der Onlinespiele schaffen wir einen gemütlichen, stressfreien Raum, in dem wir unserer Leidenschaft nachgehen: Bücher lesen, besprechen, auseinandernehmen und analysieren“, so der Veranstalter. Die erste Stunde beginnt mit einem Kennenlernen, bei dem über Leseerfahrungen, Lieblingsbücher und Autoren gesprochen wird. Dann werden gemeinsam Bücher zum Lesen ausgewählt.

„Nähen für Kids“ heißt es für Jugendliche von zehn bis 16 Jahren von Montag, 4. Juli, bis Donnerstag, 7. Juli, 11 bis 14 Uhr. Genäht werden Taschen aus alten Jeans. „Und das klappt auch, wenn dies der erste Kontakt mit der Nähmaschine ist“, sagt der Veranstalter. „Falls vorhanden, sollten die Kursteilnehmer Stoff, Stoffreste, Zubehör oder eine alte Jeanshose – gerne eine Männerhose, da sie wenig Elastan enthält – und alte Hemden mitbringen.“ Die Schnittmuster werden mit der Kursleiterin besprochen. Wer eine eigene Nähmaschine hat, darf diese mitbringen. Es können aber auch Nähmaschinen geliehen werden.

„Pen and Paper“ ist ein fantasievolles Rollenspiel für Kinder von zwölf bis 16 Jahren, das am Mittwoch, 6. Juli, und Donnerstag, 7. Juli, 15 bis 18 Uhr, angeboten wird. Dafür braucht man nicht mehr als Papier, Stift und Würfel. „Eine typische Spielrunde beginnt damit, dass sich alle Teilnehmer einen Charakter erstellen: Menschen, Elfen, Orks oder Zwerge, alles ist möglich“, sagt die Kursleitung. „Diese Charaktere werden dann von den Teilnehmenden gespielt. Eine Game-Masterin erzählt ein Abenteuer. Die Charaktere tauchen in die Geschichte ein und können sich in dieser frei bewegen.“ Dazu gehöre es, gemeinsam die Welt zu erforschen, Rätsel zu lösen, Schätze zu finden und gegen Monster zu kämpfen. „Ob eine Aktion gelingt, entscheiden die Würfel.“

„Schmuck selber herstellen“ für Kinder ab zehn Jahren findet statt am Dienstag, 2. August, 15 bis 18 Uhr. Vom „Perlen-Engel“ bis zum Schmuck-Set (Kette, Ohrringe, Armband) werden verschiedene Techniken der Schmuckgestaltung erlernt. „Mit einer bunten Auswahl unterschiedlicher Materialien wie Glas-, Holz-, Acrylperlen und Hämatit sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.“

Ebenfalls kreativ wird es im Kursus „Schmuck aus ArtClay®Silber“ für Jugendliche ab zwölf Jahren am Mittwoch, 3. August, von 15 bis 18 Uhr. Gestaltet werden Kettenanhänger oder Ohrringe aus 999er ArtClay®Silber. Von der Idee bis zum fertigen Schmuckstück werden die Jugendlichen fachlich angeleitet.

Technisch wird es von Mittwoch, 3. August, bis Freitag, 5. August, 10 bis 16 Uhr, bei „Robotik mit Lego Mindstorms EV3-Robotern“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren. In dem dreitägigen Workshop werden Grundkenntnisse der Robotik vermittelt. „Auf spaßig-intelligente Weise werden die Lego Mindstorms EV3-Roboter gebaut. Dabei lernen die Kinder spielerisch das Programmieren und den kreativen Umgang mit Technik. Am Ende der Veranstaltung werden die Roboter den Eltern und anderen Interessierten präsentiert.“ Das Material wird gestellt.

„Wir zusammen: Robotik mit Lego Mindstorms EV3-Robotern“ heißt es am Samstag, 7. August, 10 bis 16 Uhr, für Eltern und Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. In dem Workshop entdecken Kinder und Eltern gemeinsam die Robotik. „Immer ein Elternteil und ein Kind bauen Lego Mindstorms EV3-Roboter und erkunden spielerisch das Programmieren und den kreativen Umgang mit der Technik.“