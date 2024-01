Serie Kinder und Familie So kinderfreundlich ist Krefeld

Was macht eigentlich eine kinderfreundliche Stadt aus? Spielt eine möglichst große Bandbreite an Freizeitmöglichkeiten eine Rolle? Ist es die Zahl der Kinderspielplätze? Sind es Hilfsangebote für Jugendliche oder Familien? Oder ist es eine Frage von Bildung und Teilhabe? Das Bundesfamilienministerium hat sich in vielen verschiedenen Projekten und Initiativen mit dieser Frage auseinandergesetzt und kommt zu dem Schluss, dass die Bedürfnisse und Interessen von Familien „in ihren verschiedenen Formen, Lebenslagen und Lebensphasen sehr unterschiedlich“ sind. Von allen möglichen Kriterien haben wir uns fünf herausgesucht und versuchen, diese für Krefeld einzuordnen – auch wenn es sich hierbei um teils subjektive Eindrücke handelt.