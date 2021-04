Kostenpflichtiger Inhalt: An der Hauptstraße in Oppum : Ein eingespieltes Trio an der Wäschemangel

Drei Generationen arbeiten in der Heißmangel in Oppum gemeinsam. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld An der Hauptstraße in Oppum steht das wohl älteste Haus des Stadtteils. Darin befindet sich eine Heißmangel. Wie drei Generationen in ihrem kleinen Laden seit Jahrzehnten große Wäsche durch die Mangel drehen.