Dreiste Masche bei Krefeld : Falsche Polizisten bestehlen Lkw-Fahrer auf der A57

Krefeld Dreiste Betrugsmasche auf der Autobahn: Ein Lkw ist auf der A57 um sein Geld gebracht worden, als er von zwei falschen Polizisten kontrolliert wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn auf ungewöhnliche Weise bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Dienstag gegen 19.10 Uhr mit seinem Lkw auf der A57 in Höhe Meerbusch in Richtung Krefeld unterwegs, als plötzlich ein Audi neben ihm auftauchte, dessen Beifahrer ihm einen Ausweis zeigte und zu verstehen gab, dass er rechts ran fahren solle. Der 35-Jährige kam der Aufforderung nach und hielt. Aus dem Audi stieg ein weiterer Mann, der behauptete, von der Polizei zu sein. Er unterstrich dies mit dem Vorzeigen einer Waffe, die in einem am Gürtel getragenen Holster steckte. Der 35-Jährige ging davon aus, es mit einem Zivilfahnder zu tun zu haben. Er händigte ihm Geldbörse und Reisepass aus, woraufhin der Unbekannte das Bargeld an sich nahm, die Geldbörse weg warf, in den Audi stieg und davon brauste. Der Lkw-Fahrer informierte die echte Polizei. Die Kripo sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise unter Rufnummer 02131 3000 geben können.