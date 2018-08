Fall Ertürk: Mieter in Krefeld müssen umziehen

Rechnungsprüfungsausschuss : Fall Ertürk: Mieter müssen umziehen

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Politik hat einen Schlussstrich unter den Fall des SPD-Ratsherrn Mustafa Ertürk gezogen.Die Stadt soll alle mittel- oder unmittelbar mit ihm geschlossenen Mietverträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen. Zuvor muss die Kommune die Bewohner anderweitig unterbringen. Derzeit schafft die Kommune die Rahmenbedingungen, um die Verträge aufzulösen.

Die Stadtverwaltung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres alle von der Via Real Estate Finance UG gemieteten Wohnungen an der Inrather-, der Hubertusstraße und am Hagerweg zurückzugeben. Eigentümer der Immobilien ist der SPD-Ratsherr Mustafa Ertürk. Die Auflösung der Verträge, wie von der Politik im Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig beschlossen, sei bisher noch nicht erfolgt, weil die derzeitigen Nutzer (Flüchtlinge) zuerst an anderer Stelle untergebracht werden müssten. „Die Rahmenbedingungen für die Auflösung der umstrittenen Mietverträge, würden zurzeit geschaffen“, informierte Stadtsprecher Timo Bauermeister auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Geschäfte zwischen dem Ratsherrn und der Kommune waren ins Zwielicht geraten, weil die Transparenz fehlte. Ungeachtet der Vorschriften hatte der Sozialdemokrat gegenüber Oberbürgermeister Frank Meyer nur unvollständige Angaben insbesondere im Hinblick auf seinen Grundbesitz gemacht. Verträge zischen der Stadt und ihren Mandatsträgern (Vermietung von Wohnungen an der Heideckstraße) bedürfen der Zustimmung des Stadtrates. Die war nicht gegeben und wurde auch im Nachhinein nicht erteilt.

Oberbürgermeister Frank Meyer hatte nach Bekanntwerden der Geschäftsbeziehung einen Prüfauftrag an das Rechnungsprüfungsamt erteilt. In den Berichten war unter anderem von der Vermietung eines Schwarzbaus, Schimmel, fehlende Rauchmelder, falsche Angaben über die Wohnungsgröße, illegal gezapfter Strom für ein benachbartes Bauvorhaben, gleichsam doppelt gezahlte Nebenkosten, zu Lasten der Stadt geänderte Verträge, fehlende oder nicht unterschriebene Wohnungsübergabeprotokolle, fehlende Rechnungen, fehlende Aktenvermerke und noch einiges mehr die Rede. Die Rechnungsprüfer urteilten über das Verwaltungshandeln im Fachbereich, es weise „Mängel in einer Häufung auf, die nicht nachvollziehbar sind“.

Die FDP-Fraktion habe die „begründete Befürchtung“, dass eine Vielzahl von Mietverhältnissen der Kommune mit Dritten, sei es, dass die Stadt dabei Mieter oder Vermieter ist, dieselben Mängel aufwiesen, wie die Mietverhältnisse, die vom RPA untersucht worden seien, erklärte Joachim C. Heitmann, Fraktionsvorsitzender und Jurist.

Da laut RPA die Mietverhältnisse mit dem SPD-Ratsherrn beziehungsweise der Via Real Estate Finance UG, die von Mustafa Ertürks Lebensgefährtin geleitet wird, für die Stadt nachteilig ausgefallen seien, müsse die FDP davon ausgehen, dass dies auch bei rund 300 weiteren Vertragsgestaltungen so sei. „Diese Sorge gründet auf zahlreichen früheren Berichten der Rechnungsprüfung in nicht-öffentlichen Sitzungen, in denen neben den bereits erwähnten Defiziten auch andere Mängel festgestellt wurden“, schrieb Heitmann. Die Berichte enthielten Mängel wie keine oder unvollständige Verträge, keine Betriebskostenabrechnungen oder keine angemessene Miete, so die FDP.