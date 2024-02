Fahrerflucht in Krefeld Fahrradunfall – Polizei sucht BMW-Fahrerin

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstag, 6. Februar, bei einem Unfall mit einem Pkw in Krefeld verletzt worden. Jetzt wird die Autofahrerin von der Polizei gesucht. Wie die Behörde mitteilt, fuhr die Krefelderin gegen 10.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Mühlenfeld in Richtung Obergath und wollte die Obergath geradeaus überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst. Ein Passant kam der Radfahrerin sofort zur Hilfe, auch die Autofahrerin stieg aus, entschuldigte sich und fragte, ob sie die Verletzte in ein Krankenhaus bringen solle. Diese hatte zwar Schmerzen, wollte aber zunächst lieber nach Hause. Die Pkw-Fahrerin notierte sich die Telefonnummer der Verletzten, um sich später zu melden. Dies hat die Frau aber bis heute nicht getan. Die Polizei bittet daher die Autofahrerin, sich telefonisch unter der Rufnummer 02151 6340 zu melden. Bei dem Pkw handelt es sich wahrscheinlich um einen dunklen BMW-Kombi, im Wagen sollen mehrere Kinder gesessen haben.